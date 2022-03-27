На Харьковщине украинские военные уничтожили российский истребитель Су-34 27 марта, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Истребитель СУ-34 (иллюстративное фото) (Фото:sukhoi.org)

27 марта в Харьковской области мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Он считается одним из новейших самолетов русской армии.

О ситуации в Харьковской области по состоянию на 27 марта рассказал начальник областной военной администрации Олег Синегубов.



Также сообщается, что ночью харьковские спасатели тушили пламя, возникшее в результате обстрелов оккупантов в Московском и Слободском районах.

Видео дня

Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление и выгнали оккупантов еще из одного населенного пункта — из Гусаровки.