В Харьковской области появилась еще одна «Чернобаевка» — Арестович 11 мая, 06:32 Цей матеріал також доступний українською Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

Новая «Чернобаевка» появилась в деревне на Северском Донце в Харьковской области, где российскую технику уничтожали не только украинские военные, но и сами оккупанты.

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Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в эфире Фейгина Live.



Он отметил, что украинские военные приложили много усилий, чтобы добиться феерических результатов



Армия Российской Федерации пыталась себе сделать понтон, чтобы перебраться через реку. Но наша артиллерия уничтожала переправу при каждой новой попытке. Дошло до того, что оккупантам пришлось потопить свои танки, чтобы по ним провести понтон. Правда, неудачно», – сказал Арестович.



В то же время он рассказал, что российские оккупанты утопили несколько танков, чтобы поставить понтонную переправу, но прицельный огонь ВСУ разрушил их планы, а боевая техника осталась под водой.



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