Масштабный пожар. 13 тысяч свиней погибли в результате атаки российских дронов на Харьковщине

В ночь на 3 октября армия страны-агрессора нанесла удар по Харьковщине. В результате удара погибли 13 тысяч свиней на сельхозпредприятии в Нововодолажской общине.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Во время обстрела загорелись восемь свиноферм общей площадью 13,6 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадал один работник предприятия.

Реклама

К ликвидации последствий были привлечены 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, среди которых пиротехники и офицер-спасатель громады.

Председатель Нововодолажской громады Александр Есин сообщил, что российские беспилотники атаковали сельхозпредприятие в селе Новоселовка около 01:15 ночи. По его словам, свинокомплекс рассчитан на 15 тысяч голов скота.

«Около 13 тысяч свиней погибли, живыми на ферме остались около 10% животных. На территории фермерского хозяйства было около 10 старых бетонных свинарников, еще с советских времен. Били целенаправленно по свинарникам — по некоторым из них беспилотники ударили трижды. Из 10 свинарников восемь полностью выгорели», — сказал он в комментарии Суспільному.



Массированная атака началась в 01:15, вторая волна дронов — через полтора-два часа. Всего по ферме попало около 20 шахедов. Часть других дронов, которые также летели атаковать предприятие, уничтожила украинская ПВО, добавил Есин.

В ночь на 3 октября Россия нанесла комбинированный удар по Украине более 400 средствами воздушного нападения, в том числе дронами Shahed и ракетами различных типов, преимущественно по объектам критической инфраструктуры Харьковской и Полтавской областей. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 320 целей, попадания зафиксированы на 15 локациях по всей стране.