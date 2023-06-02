На Харьковщине автомобиль с семьей подорвался на мине: женщина погибла, трое детей госпитализированы с тяжелыми ранениями

2 июня, 16:10
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Вражеская мина (Фото:ГСЧС)

Вражеская мина (Фото:ГСЧС)

В Богодуховском районе Харьковской области в пятницу, 2 июня, на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. 37-летняя женщина погибла на месте, двух девочек 12-ти и 15-ти лет и мальчика 12-ти лет госпитализированы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Инцидент произошел вблизи сел Морозовая Долина и Лемищина Богодуховского района.

Синегубов предупредил о высокой минной опасности на Харьковщине и призвал жителей региона быть максимально осторожными.

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«Не посещайте леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и тому подобное. Это может быть смертельно опасно. Передвигайтесь исключительно по дорогам с твердым покрытием.

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В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите ГСЧС или Нацполицию", — предостерег он.

Сейчас Украина является наиболее заминированной страной мира. По данным британского телеканала Sky News, из-за полномасштабного вторжения России заминировано до 40% территории.

По предварительным оценкам ГСЧС, на полное разминирование страны может потребоваться более десяти лет.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Харьковская область Взрывное устройство Олег Синегубов

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