На Харьковщине оккупанты пытали и застрелили военного медика

29 апреля, 18:34
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Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

В селе Гусаровка Изюмского района Харьковской области российские военные замучили и застрелили местного жителя, участвовавшего в АТО в качестве медика.

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Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

«В с. Гусаровка обнаружено тело 27-летнего мужчины, который как медицинский работник участвовал в антитеррористической операции на востоке страны. На его теле многочисленные ссадины, простреленные колени и стопа, черепно-мозговая травма и пуля в груди, что стало причиной смерти», — рассказал Болвинов.

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Болвинов сообщил, что чем дальше украинские войска производят освобождение захваченных земель, тем больше ужасов открываются на их пути.

Кроме того, много заявлений поступает о мародерстве или открытом грабеже. «У нас еще десятки заявлений и свидетельств мародерства и открытых грабежей, которые вызвали оккупанты. Пренебрегают все: от кухонных приборов до автомобилей. И это только один населенный пункт», — отметил Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5070024336416746&id=100002276907245&show_text=true&width=500
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Харьковская область Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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