В деоккупированных населенных пунктах Харьковщины обнаружили 18 пыточных помещений 23 сентября, 23:12 Пыточная оккупантов в Казачьей Лопане (Фото:Игорь Клименко / Facebook)

В Харьковской области правоохранители обнаружили 18 мест, где российские захватчики пытали украинских граждан.



Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев на брифинге Military Media Center.

«В ходе отработки освобожденных населенных пунктов полицией обнаружено 18 мест, в которых россияне незаконно удерживали и пытали наших граждан. Помещения этих пыточных уже осмотрены, доказательства военных преступлений зафиксированы и собраны», — сказал он.

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По словам чиновника, работники Нацполиции создали реестр российских военных, которые на Харьковщине пытали людей. В реестре - уже более тысячи человек, личности которых точно известны украинским правоохранителям.

После контрнаступления украинских сил на Харьковщине, во многих деоккупированных населенных пунктах были найдены пыточные, а иногда и массовые захоронения.

В частности, в лесополосе на окраине Изюма нашли массовое захоронение на около 450 могил. Также была найдена одна братская могила, в которой были похоронены украинские военные.

16 сентября следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами начали работу по эксгумации тел погибших на месте массового захоронения у Изюма.



Как сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, эксгумированные тела имеют признаки пыток и насильственной смерти. Большинство захоронений безымянные, подписаны только номерами, правоохранителям предстоит установить личности погребенных и при каких обстоятельствах погибли эти люди.

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