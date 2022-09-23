В деоккупированных населенных пунктах Харьковщины обнаружили 18 пыточных помещений

23 сентября, 23:12
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Пыточная оккупантов в Казачьей Лопане (Фото:Игорь Клименко / Facebook)

Пыточная оккупантов в Казачьей Лопане (Фото:Игорь Клименко / Facebook)

В Харьковской области правоохранители обнаружили 18 мест, где российские захватчики пытали украинских граждан.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев на брифинге Military Media Center.

«В ходе отработки освобожденных населенных пунктов полицией обнаружено 18 мест, в которых россияне незаконно удерживали и пытали наших граждан. Помещения этих пыточных уже осмотрены, доказательства военных преступлений зафиксированы и собраны», — сказал он.

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По словам чиновника, работники Нацполиции создали реестр российских военных, которые на Харьковщине пытали людей. В реестре - уже более тысячи человек, личности которых точно известны украинским правоохранителям.

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После контрнаступления украинских сил на Харьковщине, во многих деоккупированных населенных пунктах были найдены пыточные, а иногда и массовые захоронения.

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В частности, в лесополосе на окраине Изюма нашли массовое захоронение на около 450 могил. Также была найдена одна братская могила, в которой были похоронены украинские военные.

16 сентября следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами начали работу по эксгумации тел погибших на месте массового захоронения у Изюма.

Как сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, эксгумированные тела имеют признаки пыток и насильственной смерти. Большинство захоронений безымянные, подписаны только номерами, правоохранителям предстоит установить личности погребенных и при каких обстоятельствах погибли эти люди.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Изюм Восток Украины Харьковская область Пытки Национальная полиция Украины Контрнаступление Купянск Война России против Украины деоккупация

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