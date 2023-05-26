На Харьковщине два человека подорвались на взрывном устройстве: один мужчина погиб 26 мая, 02:06 39-летний мужчина погиб после подрыва (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о подрыве на взрывном устройстве двух мужчин.



Мужчины передвигались в Изюмском районе на мотоцикле с коляской и наехали на неизвестное взрывное устройство.

В результате инцидента 39-летний житель села Протопоповка Балаклейской громады погиб на месте. 45-летний местный житель получил ранения.

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В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.