На Харьковщине два человека подорвались на взрывном устройстве: один мужчина погиб

26 мая, 02:06
Поделиться:
39-летний мужчина погиб после подрыва (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

39-летний мужчина погиб после подрыва (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о подрыве на взрывном устройстве двух мужчин.

Мужчины передвигались в Изюмском районе на мотоцикле с коляской и наехали на неизвестное взрывное устройство.

В результате инцидента 39-летний житель села Протопоповка Балаклейской громады погиб на месте. 45-летний местный житель получил ранения.

Видео дня

Читайте также:
Шесть пиротехников ГСЧС погибли от вражеского обстрела в Херсонской области

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьковская область Разминирование

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X