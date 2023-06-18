Последствия оккупации. На Харьковщине мужчина наступил на «лепесток»: ему оторвало пальцы — ГСЧС

18 июня, 21:01
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Жители деоккупированных территорий до сих пор страдают от последствий российской оккупации (Фото:КГГА)

Жители деоккупированных территорий до сих пор страдают от последствий российской оккупации (Фото:КГГА)

В деоккупированной Токаревке Харьковской области 52-летний мужчина получил травму, случайно наступив на вражескую противопехотную мину ПФМ-1 «лепесток», которая лежала в высокой траве.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию пальцев правой ступни. Сейчас он находится на лечении в медицинском учреждении.

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В ГСЧС призвали украинцев быть максимально осторожными и помнить о высокой минной опасности, а в случае обнаружения подозрительного предмета обращаться в ГСЧС или Нацполицию.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Харьковская область Мины ГСЧС Противопехотная мина Война России против Украины

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