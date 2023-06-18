Последствия оккупации. На Харьковщине мужчина наступил на «лепесток»: ему оторвало пальцы — ГСЧС 18 июня, 21:01 Жители деоккупированных территорий до сих пор страдают от последствий российской оккупации (Фото:КГГА)

В деоккупированной Токаревке Харьковской области 52-летний мужчина получил травму, случайно наступив на вражескую противопехотную мину ПФМ-1 «лепесток», которая лежала в высокой траве.



Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию пальцев правой ступни. Сейчас он находится на лечении в медицинском учреждении.

Видео дня

В ГСЧС призвали украинцев быть максимально осторожными и помнить о высокой минной опасности, а в случае обнаружения подозрительного предмета обращаться в ГСЧС или Нацполицию.