На украинско-польской границе выросли очереди в сторону Украины

2 апреля, 04:49
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Очереди выросли из-за приближающихся пасхальных праздников (Фото:Paul Christie/Facebook)

Очереди выросли из-за приближающихся пасхальных праздников (Фото:Paul Christie/Facebook)

Госпогранслужба сообщила, что на украинско-польской границе выросли очереди желающих заехать в Украину.

Активизация движения связана с тем, что многие граждане возвращаются в Украину в канун пасхальных праздников.

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Пасха является переходным праздником, поэтому дата его празднования изменяется из года в год. В 2023 году Пасха выпадает на воскресенье, 16 апреля. У католиков Пасха в 2023 году празднуется неделей ранее — 9 апреля. По традиции, перед Пасхой верующие соблюдают суровый 50-дневный Великий пост 2023, который начнется 27 февраля и продлится до 15 апреля.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Госпогранслужба Украины Украинско-польская граница Пасха 2023

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