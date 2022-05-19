Словно взбесились. Россия весь вечер обстреливала Сумщину вдоль всей границы — глава ОВА 19 мая, 05:32 Цей матеріал також доступний українською Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия по Белопольщине длился около получаса (Фото:Дмитрий Живицкий via Telegram)

Российский агрессор весь вечер 18 мая обстреливал Сумскую область вдоль всей границы.



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В Telegram глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что "российские враги словно взбесились".

По его словам, из-за огня с территории РФ около 17:30 было 10 взрывов на Глуховщине, тогда как почти в 20:00 в Великописаревской общине было 6 миноментных прилетов от россиян.

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Также почти в 22.00 с территории РФ работали САУ по Белопольщине. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса.

В то же время по территории Путивльщины с территории России враг открывал автоматные очереди, а почти в 22:30 – из САУ.

"Мы отвечали на вражеские действия должным образом. Предварительно потерь и пострадавших нет. Информация уточняется", - резюмировал Живицкий.

Накануне сообщалось, что Россия продолжает вооруженные провокации на границах Сумской и Черниговской областей.

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