На границе с Беларусью задержан военный РФ с украинским паспортом

28 мая, 15:16
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Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и избрали меру пресечения (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и избрали меру пресечения (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

На границе с Беларусью пограничники совместно с СБУ задержали бывшего российского военного. Он попытался попасть в Украину, прикрываясь действительным украинским паспортом.

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Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба Украины.

По данным пограничников, в 2009 году украинец уехал в Россию, где получил российское гражданство. В течение 2013−2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил многолетний контракт.

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Отмечено, что мужчина служил в Волгограде в 20-й отдельной мотострелковой бригаде, участвовавшей в военных действиях на Донбассе.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения — содержание под стражей.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/347936727445204
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Граница Служба безопасности Украины (СБУ) Военный Госпогранслужба Украины Украинско-белорусская граница

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