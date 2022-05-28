На границе с Беларусью задержан военный РФ с украинским паспортом 28 мая, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и избрали меру пресечения (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

На границе с Беларусью пограничники совместно с СБУ задержали бывшего российского военного. Он попытался попасть в Украину, прикрываясь действительным украинским паспортом.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба Украины.

По данным пограничников, в 2009 году украинец уехал в Россию, где получил российское гражданство. В течение 2013−2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил многолетний контракт.

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Отмечено, что мужчина служил в Волгограде в 20-й отдельной мотострелковой бригаде, участвовавшей в военных действиях на Донбассе.



Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения — содержание под стражей.

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