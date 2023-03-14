На границе с Беларусью украинские пограничники вывесили бело-красно-белый флаг — видео

14 марта, 18:05
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Украинско-белорусская граница (Фото:Скриншот видео Граница ФМ / Telegram)

Украинско-белорусская граница (Фото:Скриншот видео Граница ФМ / Telegram)

На белорусско-украинской границе украинские пограничники вывесили бело-красно-белый флаг, который, в частности, местные жители использовали во время массовых протестов против режима диктатора Александра Лукашенко.

Соответствующее фото и видео публикует ряд Telegram-каналов.

На кадрах видно, как украинские пограничники небольшой группой несут бело-красно-белый флаг, а затем устанавливают его возле флага Украины.

Видео дня

Официально украинская сторона не комментировала этот инцидент.

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Это не в первый раз, когда на границе Беларуси и Украины появляется бело-красно-белый флаг. Так, 24 октября 2022 года сотрудники ГПСУ заменили красно зеленый флаг диктаторского режима Александра Лукашенко на границе с Беларусью на оппозиционный бело-красно-белый.

Бело-красно-белый флаг является историческим национальным символом Беларуси, и был государственным до референдума 1995 года, по итогам которого его заменили.

Также этот флаг использовали митингующие на протестах против фальсификаций на выборах президента.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Украинско-белорусская граница Война России против Украины

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