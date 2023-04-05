На границе с Беларусью поставили огромный экран, на котором показывают соседям Бучу и Зеленского 5 апреля, 21:43 Обращение Владимира Зеленского на украинско-белорусской границе (Фото:Скриншот видео Белсат / Telegram)

На украинско-белорусской границе поставили проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, кадры из Бучи и обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Белсат.

Сообщается, что огромный проектор появился рядом с границей в Житомирской области. То, что он показывает, хорошо видно и слышно в Беларуси.

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На билборде крутят нарезку из выступления Лукашенко, где он обещает поддерживать Россию, кадры последствий ударов по украинским городам, нанесенных с территории Беларуси, и погибших в Буче. В видео также показали БЧБ-флаги, которые украинцы вывешивали на границе, и отрывок обращения президента Украины Владимира Зеленского к белорусам с призывом не участвовать в войне.

По информации Белсат, Госпогранкомитет Беларуси пока никак не комментировал появление проектора. Но раньше ведомство неоднократно сетовало, что украинцы «провоцируют» белорусских пограничников.