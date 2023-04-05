На границе с Беларусью поставили огромный экран, на котором показывают соседям Бучу и Зеленского
Обращение Владимира Зеленского на украинско-белорусской границе (Фото:Скриншот видео Белсат / Telegram)
На украинско-белорусской границе поставили проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, кадры из Бучи и обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Белсат.
Сообщается, что огромный проектор появился рядом с границей в Житомирской области. То, что он показывает, хорошо видно и слышно в Беларуси.
На билборде крутят нарезку из выступления Лукашенко, где он обещает поддерживать Россию, кадры последствий ударов по украинским городам, нанесенных с территории Беларуси, и погибших в Буче. В видео также показали БЧБ-флаги, которые украинцы вывешивали на границе, и отрывок обращения президента Украины Владимира Зеленского к белорусам с призывом не участвовать в войне.
По информации Белсат, Госпогранкомитет Беларуси пока никак не комментировал появление проектора. Но раньше ведомство неоднократно сетовало, что украинцы «провоцируют» белорусских пограничников.