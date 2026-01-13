Украинские мужчины мобилизационного возраста все чаще пытаются незаконно пересечь границу с Беларусью, чтобы избежать службы. В ответ пограничники усиливают охрану границы фортификационными сооружениями.

Об этом говорится в материале Слідства.Інфо и Белорусского расследовательского центра.

По словам помощника председателя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, направление с Беларусью менее загружено по сравнению с границами с Румынией или Молдовой, однако наблюдается рост попыток незаконного пересечения.

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Согласно официальным данным ГПСУ, в 2025 году за попытку незаконного пересечения украинско-белорусской границы задержали 1 424 мужчин мобилизационного возраста — в четыре раза больше, чем в 2024 году (326 человек), и в 356 раз больше, чем в 2023 году (4 человека). Среди всех сопредельных государств Беларусь единственная, где зафиксировали резкий рост количества задержанных — плюс 336% по сравнению с 2024-м.

По данным расследователей, белорусское направление вошло в пятерку по количеству задержанных военнообязанных, опередив Польшу. Лидерами остаются Румыния (10 066 человек), Молдова (4 937), Словакия (2 265) и Венгрия (1 841). Меньше всего задержаний зафиксировано на границах с Россией (1 человек) и Польшей (511 человек).

Журналисты пообщались с мужчиной, который в Telegram-каналах предлагает помощь в пересечении границы с Беларусью и дальнейшем выезде в ЕС. За двух человек он требовал 16 тысяч долларов США.

По его словам, клиентов забирают из Киева или любой другой точки, оплата происходит только после посадки в машину, а после пересечения границы их доставляют в отель и далее — в местные органы власти.

По данным польской пограничной службы Straży Granicznej, с 24 февраля 2022-го по 1 декабря 2025 года из Беларуси в Польшу прибыло более 80 000 украинских мужчин в возрасте 18−60 лет. Неизвестно, сколько из них ранее незаконно пересекали украинско-белорусскую границу.

Демченко добавил, что украинско-белорусская граница усиливается инженерными заграждениями и фортификационными сооружениями.

В сентябре 2025 года, журналисты Слідства.Інфо сообщали, что Россия только за первое полугодие 2025 года завербовала в свою армию граждан Беларуси в 100 раз больше, чем в 2022 году.