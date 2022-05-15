На границе фиксируют рекордное с начала войны количество возвращающихся в Украину людей 15 мая, 22:10 Цей матеріал також доступний українською На границе фиксируют рекордное количество возвращающихся в Украину людей (Фото:ГНСУ)

Последние пять дней поток на въезд в Украину превышает поток на выезд. На границе фиксируют рекордное количество людей с начала войны, которые возвращаются в Украину.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, за субботу, 14 мая из Украины в страны ЕС и в Молдову выехали 37 тысяч человек, из них более 22 тысяч человек выехали в Польшу, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

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В последние дни наблюдается увеличение количества людей, возвращающихся в Украину. За минувшие сутки в страну въехали 46 тысяч человек, из них более 42 тысяч украинцы. Для сравнения: 13, 12 и 11 апреля вернулось по 36 тысяч украинцев, а 10 апреля – 30 тысяч.

По данным ООН, из Украины с начала войны уехали 6,1 миллиона граждан. Большинство из них уехали в Польшу — 3,3 миллиона человек. ООН также приводит данные, что 800 тысяч человек уехали в Россию, куда оккупанты принудительно депортируют украинских граждан.

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