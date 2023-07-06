На Говерле молния убила двух туристов, среди погибших 11-летняя девочка — ГСЧС
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 11-летнюю девочку и мужчину без признаков жизни (Фото:пресс-служба ГСЧС)
В четверг, 6 июля, два человека погибли на синем туристическом маршруте на горе Говерла из-за попадания молнии.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
«6 июля в 14:53 в Службу спасения поступило сообщение от медицинских работников о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 11-летнюю девочку и мужчину без признаков жизни.
Кроме того, пострадала женщина. Она в шоковом состоянии сопровождалась поста Заросляк другими участниками группы туристов и передана медикам.
Спасатели напомнили правила безопасности в случае грозы в горах:
- не прячьтесь среди деревьев, лучше спрятаться в каком-нибудь углублении;
- если вас двое или больше — не скупчивайтесь вместе, а прячьтесь поодиночке;
- бежать в хранилище следует медленно и слегка склонившись, а не во весь рост — разряды контактируют с высшими точками, которой и может быть голова человека;
- немедленно нужно избавиться от вещей, которые есть при вас: ножи, браслеты, даже часов — положите все в защищенное место подальше от себя;
- не ложитесь на землю, потому что тем самым увеличиваете площадь поражения разрядом, сядьте, слегка наклонив голову, чтобы она не была выше предметов вокруг вас;
- во время грозы никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочных изгородей и подобным объектам из металла;
- желательно не прятаться под высокими деревьями;
- не пользуйтесь мобильными телефонами;
- всегда уточняйте прогноз погоды и следите за штормовыми сообщениями.