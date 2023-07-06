На Говерле молния убила двух туристов, среди погибших 11-летняя девочка — ГСЧС 6 июля, 21:05 Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 11-летнюю девочку и мужчину без признаков жизни (Фото:пресс-служба ГСЧС)

В четверг, 6 июля, два человека погибли на синем туристическом маршруте на горе Говерла из-за попадания молнии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

«6 июля в 14:53 в Службу спасения поступило сообщение от медицинских работников о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет», — говорится в сообщении.

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Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 11-летнюю девочку и мужчину без признаков жизни.

Кроме того, пострадала женщина. Она в шоковом состоянии сопровождалась поста Заросляк другими участниками группы туристов и передана медикам.

Спасатели напомнили правила безопасности в случае грозы в горах:

не прячьтесь среди деревьев, лучше спрятаться в каком-нибудь углублении;

если вас двое или больше — не скупчивайтесь вместе, а прячьтесь поодиночке;

бежать в хранилище следует медленно и слегка склонившись, а не во весь рост — разряды контактируют с высшими точками, которой и может быть голова человека;

немедленно нужно избавиться от вещей, которые есть при вас: ножи, браслеты, даже часов — положите все в защищенное место подальше от себя;

не ложитесь на землю, потому что тем самым увеличиваете площадь поражения разрядом, сядьте, слегка наклонив голову, чтобы она не была выше предметов вокруг вас;

во время грозы никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочных изгородей и подобным объектам из металла;

желательно не прятаться под высокими деревьями;

не пользуйтесь мобильными телефонами;

всегда уточняйте прогноз погоды и следите за штормовыми сообщениями.