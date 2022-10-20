На горячие линии Хочу жить обратилось уже более 3 тысяч российских военных

20 октября, 17:16
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Пленные российские солдаты в Украине (Фото:Груз 200 via Telegram)

Пленные российские солдаты в Украине (Фото:Груз 200 via Telegram)

На горячие линии проекта Хочу жить, по которому россияне могут подать заявку на сдачу в плен, уже обратились более 3 тысяч российских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Представитель проекта Хочу жить Виталий Матвиенко заявил, что с момента старта зафиксировано более 3 тысяч обращений от российских военных. Количество добровольно сдавшихся в плен в целях безопасности не называется.

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По словам Матвиенко, этот проект себя полностью оправдал, ведь результат есть и российские военные активно сдаются в плен. Информация о проекте быстро распространяется по территории России и дает положительные результаты.

20 октября замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия мобилизовала на войну против Украины около 200 тысяч человек.

18 октября стало известно, что на территории России заблокировали сайт украинского государственного проекта Хочу жить.

https://www.youtube.com/watch?v=VJ-dAIK-cOg
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Плен Армия России Война России против Украины

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