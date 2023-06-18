На фронте впервые заметили британский танк Challenger 2 — видео

18 июня, 22:14
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На фронте впервые заметили британский танк Challenger 2 (Фото:Тарнавский / Telegram)

На фронте впервые заметили британский танк Challenger 2 (Фото:Тарнавский / Telegram)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский опубликовал интригующее видео с танком Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании.

На видео один из Challenger быстро промчался по дороге мимо группы украинских военных. Где именно снят ролик — неизвестно.

Тарнавский в подпись к видео добавил только эмодзи украинского флага.

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11 мая британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украина получила все обещанные Британией танки Challenger 2.

Также сообщалось, что Лондон передал Украине тысячи снарядов для Challenger 2 с обедненным ураном.

Украинские военные завершили учения на этих танках еще в конце марта.

О намерении передать Украине 14 танков Challenger 2 Лондон объявил 16 января этого года. Таким образом Британия стала первой западной страной, которая пообещала передать тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

Инфографика: NV
Фото: Инфографика: NV
Редактор: София Лазарова

Теги:   Танки Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война на Донбассе Контрнаступление Война России против Украины Challenger 2

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