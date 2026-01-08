Азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде рассказал в интервью Radio NV , как расценивает перестановки в силовом блоке , почему нужно заменять генералов «старой школы», как операция США в Венесуэле может повлиять на войну в Украине и какие технологические решения будут преобладать на фронте в этом году.

— Хочу начать с перестановок, которые вызывают довольно сильные эмоции у украинцев. Сейчас мы увидели, как главу Главного управления разведки Кирилла Буданова убрали оттуда и теперь он является главой Офиса президента. Ушел в отставку Василий Малюк, который возглавлял Службу безопасности Украины, помним о тех операциях, которые Служба безопасности проводила. Отдельно сообщается, что он останется в системе СБУ, тоже мы понимаем, у него будут ограниченные все-таки полномочия, потому что с позиции руководителя СБУ он уходит. Также мы увидели, как поменялся министр обороны, сейчас министром обороны стал Михаил Федоров. До этого она возглавлял Министерство цифровой трансформации, то есть занимался такими диджитальными вещами. Вы, как человек, который может посмотреть на это со стороны и без эмоций оценить то, что происходит: какая ваша оценка?

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— Вы знаете, я не особо интересуюсь вашей внутриполитической кухней, занимаюсь боевыми действиями, но это сопутствующий процесс и — хочешь-не хочешь — заметны маркеры, по которых можно судить. Если бы та смена силового блока или изменения в силовом блоке были бы инициированы вашим президентом, то я думаю, что он затронул бы и армию. Но армию он пока не затрагивает.

Вы знаете, тот коррупционный скандал, который разразился, европейцы промолчали. Но промолчали об этом в прямом эфире. Они не стали расшатывать вашу страну, они не стали расшатывать доверие к Украине. Но я вас уверяю, что через скрытые каналы были доведены как и озабоченность коррупцией в Украине, так и их требования.

Насколько смена людей в силовом и политическом блоке входит в эту канву — мне судить сложно. Я опять-таки повторюсь, не погружен в вашу внутриполитическую кухню.