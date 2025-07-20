В центре стратегических коммуникаций ВСУ рассказали оперативную информацию о российском вторжении.

Сводку сегодня, 20 июля, опубликовали на странице СтратКому в Telegram.

За прошедшие сутки по всей линии фронта произошло 154 боевых столкновения.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Российские войска нанесли 8 авиаударов, сбросив 15 управляемых бомб, и осуществили более 320 обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили шесть атак врага возле Волчанска, Строевки, Липцев и Старицы.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов, которые смогли отбить Силы обороны. Штурмовые действия происходили в районах Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Грековка, Шандриголово, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григоровка.

На Северском направлении украинские защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Дылеевки, Торецка и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Орехово, Шевченко, Муравка, Дачное, Мирноград, Зверево, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вольное Поле, Темировка, Зеленое Поле и в направлении Малиевки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну атаку в районе Малиновки, однако она была безуспешной.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи Каменского.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений с противником.