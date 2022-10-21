Вытесняем врага. Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронте

21 октября, 00:18
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Володимир Зеленський (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Володимир Зеленський (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Бахмутское направление остается самыми тяжелыми направлениями на фронте. Также тяжелыми являются несколько районов на юге Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе. То же Бахмутское направление и на некоторых направлениях на юге. Держим позиции, постепенно двигаемся, вытесняя врага, и обязательно обеспечим Украине победу», — отметил он.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война на Донбассе Война в Украине Владимир Зеленский Бахмут Война России против Украины

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