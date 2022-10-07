«Только приехали». Около 65 мобилизованных россиян пропали на второй день после прибытия на фронт — перехват разведки 7 октября, 11:27 Оккупант рассказал жене об исчезновении мобилизованных на фронте (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Российский оккупант рассказал жене, как около 65 мобилизованных исчезли на второй день после прибытия на фронт в Украину.

Соответствующий телефонный перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

«У нас 65 человек пропало вот из этих мобилизованных. Только приехали — и вот на другой день пропали», — рассказал оккупант.

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Также он пожаловался жене на невыносимую ситуацию и на пребывание под постоянным огнем.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.