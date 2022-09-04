На войне погиб ветеран АТО, который в прошлом году угрожал взорвать Кабмин
Погиб ветеран АТО Владимир Прохнич (слева), который в прошлом году угрожал взорвать Кабмин (Фото:Алла Литвиненко-Прохнич/Facebook)
В боях за Украину погиб ветеран АТО Владимир Прохнич, 4 августа 2021 года ворвавшийся в здание Кабинета министров с гранатой.
Об этом на странице Facebook сообщила его жена Алла.
«Ты сегодня забрал мою душу, моя безграничная любовь к тебе будет жить вечно, ты лучшее, что было в моей жизни, ты моя гордость! Я не знаю как мне дальше жить без тебя, это нестерпимая боль, которую я не могу нести с собой!» — написала женщина.
Также Алла опубликовала видео в память о мужчине.
4 августа 2021 ветеран АТО Владимир Прохнич зашел в здание Кабинета министров с гранатой и угрожал ее взорвать. Он заявил о захвате здания и призвал эвакуировать людей.
Полиция начала спецоперацию, и через полтора часа его задержали.
По предварительным данным, Прохнич был недоволен финансированием бывших военнослужащих и деятельностью правительства.
Он находился под стражей без права выхода под залог с начала августа.
В ноябре Печерский райсуд Киева сменил меру пресечения ветерану АТО на круглосуточный домашний арест.
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