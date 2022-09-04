На войне погиб ветеран АТО, который в прошлом году угрожал взорвать Кабмин 4 сентября, 11:31 Погиб ветеран АТО Владимир Прохнич (слева), который в прошлом году угрожал взорвать Кабмин (Фото:Алла Литвиненко-Прохнич/Facebook)

В боях за Украину погиб ветеран АТО Владимир Прохнич, 4 августа 2021 года ворвавшийся в здание Кабинета министров с гранатой.

Об этом на странице Facebook сообщила его жена Алла.

«Ты сегодня забрал мою душу, моя безграничная любовь к тебе будет жить вечно, ты лучшее, что было в моей жизни, ты моя гордость! Я не знаю как мне дальше жить без тебя, это нестерпимая боль, которую я не могу нести с собой!» — написала женщина.

Видео дня

Также Алла опубликовала видео в память о мужчине.

4 августа 2021 ветеран АТО Владимир Прохнич зашел в здание Кабинета министров с гранатой и угрожал ее взорвать. Он заявил о захвате здания и призвал эвакуировать людей.

Полиция начала спецоперацию, и через полтора часа его задержали.

По предварительным данным, Прохнич был недоволен финансированием бывших военнослужащих и деятельностью правительства.

Он находился под стражей без права выхода под залог с начала августа.

В ноябре Печерский райсуд Киева сменил меру пресечения ветерану АТО на круглосуточный домашний арест.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.