На войне погиб ветеран АТО, который в прошлом году угрожал взорвать Кабмин

4 сентября, 11:31
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Погиб ветеран АТО Владимир Прохнич (слева), который в прошлом году угрожал взорвать Кабмин (Фото:Алла Литвиненко-Прохнич/Facebook)

Погиб ветеран АТО Владимир Прохнич (слева), который в прошлом году угрожал взорвать Кабмин (Фото:Алла Литвиненко-Прохнич/Facebook)

В боях за Украину погиб ветеран АТО Владимир Прохнич, 4 августа 2021 года ворвавшийся в здание Кабинета министров с гранатой.

Об этом на странице Facebook сообщила его жена Алла.

«Ты сегодня забрал мою душу, моя безграничная любовь к тебе будет жить вечно, ты лучшее, что было в моей жизни, ты моя гордость! Я не знаю как мне дальше жить без тебя, это нестерпимая боль, которую я не могу нести с собой!» — написала женщина.

Видео дня

Также Алла опубликовала видео в память о мужчине.

https://www.facebook.com/100024603811715/videos/830545091687921/

4 августа 2021 ветеран АТО Владимир Прохнич зашел в здание Кабинета министров с гранатой и угрожал ее взорвать. Он заявил о захвате здания и призвал эвакуировать людей.

Полиция начала спецоперацию, и через полтора часа его задержали.

https://www.youtube.com/embed/12O8JS-HNOI

По предварительным данным, Прохнич был недоволен финансированием бывших военнослужащих и деятельностью правительства.

Он находился под стражей без права выхода под залог с начала августа.

В ноябре Печерский райсуд Киева сменил меру пресечения ветерану АТО на круглосуточный домашний арест.

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   АТО Владимир Прохнич Война России против Украины

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