Операцию осуществили операторы НРК 47 ОМБр Магура.

Отмечается, что погодные условия способствовали операции — был дождь и туман, хотя в то же время они усложнили движение НРК, ведь комплекс пришлось вести вслепую по координатам.

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Командир роты Грек рассказал, что двое военных получили ранения во время российских ударов, а один боец вообще не мог передвигаться. Третий военный получил легкое ранение и в процессе эвакуации помогал собратьям.

«Был туман, по БпЛА вообще ничего не летало — то есть мы были „слепые“ и вели их по координатам», — говорит главный сержант роты беспилотных наземных систем 47 ОМБр Магура Пекарь.

По словам командира роты, для такой эвакуации нужно было бы большое количество личного состава, что повлекло бы дополнительный риск, поэтому НРК был единственным разумным методом.

«Мысли были выйти и ребят выволочь. Переживал, чтобы кровью не истек никто, у нас же ведь ни бинтов, ничего не было. Все оставили там [на позиции]», — говорит Чак, пулеметчик 2 механизированного батальона, которого эвакуировали во время операции.

В декабре Третий армейский корпус сообщил, что наземный роботизированный комплекс в течение 45 суток непрерывно выходил на боевое дежурство, эффективно подавляя попытки врага прорваться в сектор.