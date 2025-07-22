На фронте почти 140 боестолкновений за сутки: самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении

Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении — 43 (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В течение суток 21 июля на фронте произошло 139 боевых столкновений, наибольшая активность российских оккупантов зафиксирована на Покровском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.



По данным военных, российская армия нанесла один массированный ракетный удар, выпустив 24 ракеты, провела 45 авиационных атак и применила 61 управляемую авиационную бомбу. Кроме того, оккупанты использовали 1251 дрон-камикадзе и осуществили более 3100 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны.

Реклама

Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении — 43. Украинские воины сдерживают вражеский натиск вблизи Удачного, Лисовки, Звирово, Мирнограда и других населенных пунктов. По предварительным данным, украинские силы уничтожили 81 российского оккупанта, из которых 46 — безвозвратно. Также было уничтожено пять беспилотников и одну вражескую артиллерийскую установку.

Напряженной остается ситуация на Лиманском направлении, где украинские военные отбили 18 атак врага, еще три боя продолжаются. Также интенсивные бои наблюдались на Купянском, Торецком, Новопавловском и Южно-Слобожанском направлениях.

Отдельные боевые столкновения продолжаются по состоянию на вечер в районах Приднепровского, Каменского и Серебрянки. Генштаб подтверждает, что силы обороны Украины удерживают свои позиции и продолжают наносить потери противнику по всей линии фронта.