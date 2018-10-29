На фоне вспышек африканской чумой свиней главврач ветбольницы подделывал результаты анализов мяса - СБУ

Главврач привлек к незаконной деятельности своих подчиненных

Служба безопасности Украины разоблачила руководство одной из районных больницы ветеринарной медицины Николаевской области в систематическом получении взяток за подделывание результатов анализов мясной продукции.

По данным СБУ, на фоне периодических вспышек в регионе африканской чумы свиней главврач в сговоре со своими подчиненными наладил выдачу фиктивных разрешительных документов на транспортировку и реализацию мяса.

Как отмечают в спецслужбе, таким образом злоумышленники создавали непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан.

Задержали главврача в его рабочем кабинете при получении от местного фермера очередной взятки в размере 10 600 гривен.