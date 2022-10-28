Участки границы с Беларусью и Приднестровьем значительно усилили на фоне угрозы вторжения 28 октября, 14:03 Этим двум участкам границы уделяется максимум внимания, чтобы не допустить обострения ситуации (Фото:Госпогранслужба)

Граница Украины с РФ, Беларусью, а также участок границы с Молдовой на приднестровском сегменте значительно усилены на фоне угрозы вторжения.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Этим направлениям Украина, пограничники и силы обороны в целом уделяют максимум внимания для того, чтобы не допустить обострения ситуации, эскалации, и в случае, если будет происходить нагнетание обстановки, дать весь адекватный ответ», — отметил он.

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По словам Демченко, сейчас на границе с Беларусью нет никаких изменений, ситуация контролируемая.

«Вооруженные силы Беларуси продолжают мероприятия по прикрытию границы с нашей страной в пределах Брестской и Гомельской областей. Численный состав не меняется, как и характер их действий», — заявил он.

Пока непосредственно создания ударного группирования, которое могло бы осуществить вторжение на территорию Украины с Беларуси, не отмечается, но меры Беларусью и РФ целенаправленно проводятся.

Ранее в Генштабе сообщали, что на фоне угрозы повторного наступления с территории Беларуси Украина уже нарастила свою группировку на северном направлении.