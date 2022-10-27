Угроза из Беларуси. Украина усилила свою группировку на северном направлении — Генштаб 27 октября, 13:10 На фоне угрозы из Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении (Фото:Оперативное командование Север)

На фоне угрозы повторного наступления с территори Беларуси Украина уже нарастила свою группировку на северном направлении.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Деятельность российских и беларусских вооруженных сил и силовых структур указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры Вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь. В целом, спланировано оценить готовность западного региона к приведению в боевую готовность под видом тренировок», — сказал Громов.

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По его словам, кроме аэродрома Зябровка, РФ пытается перебросить свои войска и на другие аэродромы Беларуси и проводит активные мероприятия на белорусских полигонах.

Он добавил, что на этой неделе состоялось 10 запусков дронов-камикадзе Shahed по Украине с территории Беларуси.