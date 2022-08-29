На фоне убийства предателя Ковалева. Оккупанты планируют провести фильтрацию в Голой Пристани — заместитель главы облсовета 29 августа, 08:47 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне убийства нардепа-предателя Алексея Ковалева заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что оккупанты планируют проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани.

"Есть информация, что сегодня орки планируют проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани", - написал он в Telegram.

По его словам, оккупанты отправили туда дополнительные силы, будут проводить проверки и обыски населения.

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Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщал, что депутат-предатель от Слуги народа Алексей Ковалев был убит в собственном доме в Голой Пристани.

По его словам, Ковалев получил смертельные ножевые ранения. Его жена с асфиксией, ей оказывают медицинскую помощь.

Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.



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