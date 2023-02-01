В Луганской области открыли еще один госпиталь для оккупантов на фоне огромных потерь — Генштаб 1 февраля, 07:24 Оккупационные войска РФ продолжают нести большие потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

В районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь для российских оккупантов на фоне значительных потерь, которые они несут.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 1 февраля.

В этом госпитале на лечении находятся около 100 российских военнослужащих.

Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах.

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После оказания минимальной помощи оккупантов отправляют на передовую, добавили в Генштабе.

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