В Луганской области открыли еще один госпиталь для оккупантов на фоне огромных потерь — Генштаб
Оккупационные войска РФ продолжают нести большие потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)
В районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь для российских оккупантов на фоне значительных потерь, которые они несут.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 1 февраля.
В этом госпитале на лечении находятся около 100 российских военнослужащих.
Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах.
После оказания минимальной помощи оккупантов отправляют на передовую, добавили в Генштабе.