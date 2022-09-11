Оккупанты агитируют жителей временно оккупированных территорий выезжать в Россию — мэр Энергодара 11 сентября, 17:50 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

В воскресенье, 11 сентября, на временно оккупированных территориях оккупанты начали агитировать местных жителей выехать в Россию из-за «обострения ситуации».

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

По его словам, в Энергодаре на своих информационных ресурсах оккупанты произвели объявление, в котором «в связи с обострившейся ситуацией» рекомендуют жителям оккупированных территорий уезжать в РФ.

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Орлов отметил, что пост-призыв, вероятно, адресован коллаборантам, активно сотрудничающим с оккупантами.

«Ну что ж, едва ли не впервые согласимся, что это хоть какой-то намек на здравый смысл, и посоветуем предателям воспользоваться призывом военнослужащих РФ, которые уже скоро будут бежать в том же направлении. Потому что у вас есть только два варианта: либо убегать, либо дождаться прихода ВСУ и встретиться с нашими защитниками лично», — добавил мэр.

На фоне продолжения создания россиянами провокаций на Запорожской АЭС и несогласования гуманитарных коридоров для гражданского населения, украинское правительство призывает жителей прилегающих к ЗАЭС территорий эвакуироваться своими силами.

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