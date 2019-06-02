На фестивале в Днепропетровской области обвалилась крыша сцены Сегодня, 04:22 Цей матеріал також доступний українською Рокправда Фестиваль проходит в урочище Княжи Байракы Рокправда

Музыкант Дмитрий Шуров сообщил, что во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области обрушилась крыша сцены.

Шуров отметил, что причиной стал сильный ураган. Также музыкант сообщил, что могут быть пострадавшие.

«К сожалению, из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Больше информации в данный момент не имею, кроме того, что многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя и творится хаос, падают деревья. Часть группы находится в гостинице в 40 км (света везде нет), часть — на площадке, где остались наш автобус и инструменты. Группа в безопасности. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких», — заявил Шуров.

