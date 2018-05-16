На Эвересте спасли украинских альпинистов, застрявших на высоте 6400 метров

Украинские альпинисты, которые застряли на высоте 6400 метров, безопасно спустились с Эвереста.
Как сообщили НВ в пресс-службе украинской экспедиции, альпинисты Тарас Поздний и Роман Городечный были доставлены вертолетом с лагеря 2 на высоте 6400 метров в Луклу в 8:55 по непальскому времени (5:10 по Украине).
На данный момент состояние парней удовлетворительное, их уже осмотрел врач.
Отмечается, что основными причинами инцидента стали истощение после длительного восхождения на Эверест и временное ухудшение зрения у одного из участников экспедиции.
Ранее сообщалось, что двое украинских альпинистов, которые 14 мая в составе группы поднялись на Эверест, не могли спуститься. Третий участник группы Дмитрий Семеренко спустился в базовый лагерь.
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