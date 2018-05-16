На двух центральных улицах Киева временно запретили парковать авто

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Ограничения на парковку будут действовать до 31 мая
Фото: Pixabay

Ограничения на парковку будут действовать до 31 мая

Со среды, 16 мая, на улицах Владимирской и Михайловской временно запретили парковать машины.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Власти приняли такое решение, чтобы разгрузить улицы от накопления транспорта в период подготовки и проведения финала Лиги Чемпионов.

Ограничения будут действовать до 31 мая. 

К нарушителям правил дорожного движения будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 мая перекрыли часть Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На главной улице столицы началось обустройство фан-зоны к финалу Лиги Чемпионов, она рассчитана на 20 тысяч болельщиков.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

На время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона.

Перед началом матча на НСК Олимпийский споет известная британская певица Дуа Липа.

 

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