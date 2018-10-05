На дорогах установят устройства видеофиксации. Когда заработает нововведение

В Украине с 8 октября восстанавливают контроль за скоростью на дорогах. Превышение будут контролировать с помощью спецсредств и силами Национальной полиции. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Правительство расширило список устройств, которые могут применять на дорогах и использовать в качестве доказательства для привлечения нарушителей к ответственности.

Это может быть техника, которая определяет пространственно-временные координаты транспортного средства и аппараты с функцией фото- и видеофиксации нарушений в автоматическом режиме.

Отсутствует нормативно-правовая база

Министерству экономического развития и торговли поручено доработать соответствующее постановление в течение трех дней. Пока требования к технике с функциями фото- и видеофиксации в автоматическом режиме для фиксации нарушений ПДД не определены какими-либо нормативно-правовыми актами.

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Первые устройства будут установлены до конца года, после чего украинцам начнут приходить первые так называемые "письма счастья", отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Накопление баллов для лишения прав

Он отметил, что устройства видеофиксации будут устанавливать в местах концентрации аварий - на перекрестках, светофорах и распределительных полосах. Таких мест в Украине не менее 3 тыс., но он прогнозирует, что после установки средств фото- и видеофиксации, водители станут более осторожными, и на некоторых участках количество ДТП уменьшится.

За каждое нарушение ПДД предполагается накопление баллов, из-за которых могут лишить прав

Начальник Главного сервисного центра МВД рассказал, что стоимость комплекта для фиксации нарушений ПДД стоит от 20 тыс. долларов. Криклий подчеркнул, что каждый город по согласованию с полицией сможет самостоятельно устанавливать и обслуживать камеры видеонаблюдения, но это станет возможным после принятия необходимой законодательной базы.

Криклий добавил, за каждое нарушение ПДД предусматриваются не только денежные штрафы, а и накопление баллов. За определенное количество баллов водителям грозит временное лишение водительского удостоверения.

Владелец автомобиля

Украинские граждане будут массово оспаривать так называемые "письма счастья" в судах, сказал автомобильный адвокат Вадим Володарский. Он отметил, что наказание человека только на основании того, что он является собственником транспортного средства, противоречит Конституции.

В этом году вступила норма, согласно которой суды должны проверять законы на соответствие Конституции, судьям придется становиться на сторону автомобилистов.

Володарский отметил, что фото- и видеофиксация используется далеко не во всех развитых странах. В некоторых государствах она разрешена только тогда, когда на видео можно увидеть лицо человека за рулем. В то же время в некоторых штатах США фото- и видеофиксация запрещена.

Сегодня контроль за соблюдением правил дорожного движения проводится исключительно приборами TruCAM или Визир.