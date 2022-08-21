На Донецком направлении украинские морпехи уничтожили 12 оккупантов, два вражеских танка и САУ Гиацинт 21 августа, 13:34 Украинские военные нанесли россиянам потери (Фото:Военно-Морские Силы ВС Украины)

На Востоке военные моряки уничтожили за сутки 12 захватчиков, два российских танка и самоходную гаубицу Гиацинт-С.

Об этом ВМС ВСУ сообщают в Telegram.



«На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили два танка, БМП и автомобиль с боекомплектом врага. Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов, в результате чего 12 захватчиков убиты и ранены, уничтожена одна самоходная гаубица Гиацинт-С», — говорится в сообщении.



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Указано, что окончательные потери врага уточняются.

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