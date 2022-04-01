Нанесли урон российским оккупантам. На Донецком и Луганском направлениях украинские военные успешно отбили семь атак врага — ООС 1 апреля, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные успешно отбили атаки врага (Фото:ООС)

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение четверга, 31 марта было успешно отбито семь атак врага.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщает ООС.

«Наши воины нанесли урон российским оккупантам», — сказано в сообщении.

Слушайте подкаст на эту тему

Украинские защитники уничтожили три танка, два БТР и две единицы автомобильной техники, а также две артиллерийские системы противника.

Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат врага типа Орлан-10.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.