Нанесли урон российским оккупантам. На Донецком и Луганском направлениях украинские военные успешно отбили семь атак врага — ООС

1 апреля, 07:09
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Украинские военные успешно отбили атаки врага (Фото:ООС)

Украинские военные успешно отбили атаки врага (Фото:ООС)

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение четверга, 31 марта было успешно отбито семь атак врага.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщает ООС.

«Наши воины нанесли урон российским оккупантам», — сказано в сообщении.

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Украинские защитники уничтожили три танка, два БТР и две единицы автомобильной техники, а также две артиллерийские системы противника.

Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат врага типа Орлан-10.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецкая область Луганская область Война России против Украины

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