На Донбассе задержали четырех подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

На Донбассе задержали четыре человека, которых подозревают в сотрудничестве с "ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Мужчин задержали неподалеку от Мариуполя и села Валерьяновка Волновахского района.
"Все четверо были доставлены в ближайшее отделение полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины - Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
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