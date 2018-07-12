12 июля 2018, четверг

На Донбассе задержали четырех подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

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Мужчин задержали неподалеку от Мариуполя и в Волновахском районе
Фото: ООС

Мужчин задержали неподалеку от Мариуполя и в Волновахском районе

На Донбассе задержали четыре человека, которых подозревают в сотрудничестве с "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Мужчин задержали неподалеку от Мариуполя и села Валерьяновка Волновахского района.

"Все четверо были доставлены в ближайшее отделение полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины - Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

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