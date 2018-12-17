На Донбассе задержали боевика, который дежурил на баррикадах возле Бахмута Сегодня, 17:35 251 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

В Донецкой области задержали жителя Бахмутского района, который в составе незаконного вооруженного формирования способствовал российской агрессии.

Как сообщили в местной полиции, 49-летний боевик в 2014 году нес службу на блокпосту оккупантов возле Бахмута и блокировал воинскую часть Вооруженных сил Украины.

После освобождения Бахмута боевик остался на подконтрольной правительству территории. Наемник был уверен, что о его деятельности никто не знал, кроме других боевиков.

Мужчине объявлено о подозрении по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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