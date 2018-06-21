На Донбассе задержали боевика бандформирования Восток

В Донецкой области при попытке пересечь линию соприкосновения задержали боевика террористического батальона Восток.

Как отметили в местной полиции, житель оккупированного Харцызска был уличен при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию, где он собирался начать новую жизнь.

По данным следствия, 30-летний боевик в 2014 году служил автоматчиком на передовых позициях бандформирования Восток в поселке Спартак под командованием российских офицеров. Бывший таксист из Харцызска получил позывной Святой.

В полиции отметили, что служба новобранца на боевой позиции длилась один день. Во время употребления алкоголя один из боевиков по кличке Шрам выстрелил из противотанкового гранатомета, но граната упала ему под ноги и разорвалась. Шрам погиб, другие получили ранения.

В больнице Святой встретился с российским киноактером и стал "героем" пропагандистского сюжета. После получения травмы боевик оказался непригодным для дальнейшей "службы".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на Донбассе задержали боевика террористической организации "ДНР", который собирал разведывательную информацию на подконтрольной Украине территории.