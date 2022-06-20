На востоке Украины за сутки уничтожили 14 оккупантов и пять единиц техники 20 июня, 06:04 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Оперативно-тактичне угруповання «Схід"/Facebook)

Оперативное командование Восток сообщает, что за последние сутки на востоке Украины были ликвидированы 14 российских военных и пять единиц техники.

Среди техники были уничтожены:

САУ — 1;

АТТ — 4.

Днем ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.

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В свежем отчете отмечается, что российские оккупанты имеют незначительные успехи лишь на окраинах Северодонецка и в районе Метелкино.

На других направлениях российская армия столкнулась с большими потерями и износом техники из-за чего не может восстановить наступление на других направлениях.

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