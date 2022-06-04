Украинские защитники на Донбассе за сутки отбили пять вражеских атак 4 июня, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Последствия вражеских обстрелов на Донбассе (Фото:facebook.com/JFTaskForce)

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили за сутки, 4 июня, пять атак врага. На трех участках еще продолжаются бои.

Об этом идет речь в пресс-службе ОС.



За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили три танка, четыре артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

«Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них: 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие АЗОТ и сельскохозяйственное предприятие", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов погибли два гражданских лица, еще восемь получили ранения разных степеней тяжести.

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