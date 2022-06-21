На востоке Украины за сутки уничтожили 106 оккупантов и большое количество техники
Уничтоженная техника российской армии (Фото:Оперативно-тактичне угруповання «Схід"/Facebook)
Оперативное командование Восток сообщает, что за последние сутки на Донбассе были ликвидированы 106 российских военных.
Также было подбито большое количество техники оккупантов.
Всего за сутки ликвидировали:
- личного состава — 106;
- танков — 1;
- БТР — 1;
- МТЛБ — 2;
- артиллерийских систем — 2;
- минометов — 5;
- АТТ — 7;
- БПЛА — 2;
- склад с б/п — 2.
Днем ранее на востоке Украины ликвидировали 14 российских военных и пять единиц техники.
На Донбассе основные усилия российские оккупанты сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяют авиацию.
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