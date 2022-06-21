На востоке Украины за сутки уничтожили 106 оккупантов и большое количество техники 21 июня, 01:34 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российской армии (Фото:Оперативно-тактичне угруповання «Схід"/Facebook)

Оперативное командование Восток сообщает, что за последние сутки на Донбассе были ликвидированы 106 российских военных.

Также было подбито большое количество техники оккупантов.

Всего за сутки ликвидировали:

личного состава — 106;

танков — 1;

БТР — 1;

МТЛБ — 2;

артиллерийских систем — 2;

минометов — 5;

АТТ — 7;

БПЛА — 2;

склад с б/п — 2.

Видео дня

Днем ранее на востоке Украины ликвидировали 14 российских военных и пять единиц техники.

На Донбассе основные усилия российские оккупанты сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяют авиацию.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.