На востоке Украины за сутки уничтожили 106 оккупантов и большое количество техники

21 июня, 01:34
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Уничтоженная техника российской армии (Фото:Оперативно-тактичне угруповання «Схід

Уничтоженная техника российской армии (Фото:Оперативно-тактичне угруповання «Схід"/Facebook)

Оперативное командование Восток сообщает, что за последние сутки на Донбассе были ликвидированы 106 российских военных.

Также было подбито большое количество техники оккупантов.

Всего за сутки ликвидировали:

  • личного состава — 106;
  • танков — 1;
  • БТР — 1;
  • МТЛБ — 2;
  • артиллерийских систем — 2;
  • минометов — 5;
  • АТТ — 7;
  • БПЛА — 2;
  • склад с б/п — 2.
Видео дня
https://www.facebook.com/otueast/posts/739147484177661

Днем ранее на востоке Украины ликвидировали 14 российских военных и пять единиц техники.

На Донбассе основные усилия российские оккупанты сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяют авиацию.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Война в Украине Война России против Украины

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