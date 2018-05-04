На Донбассе за четыре года от мин погибли 355 гражданских

С начала российской агрессии на Донбассе от мин и взрывоопасных остатков войны погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, еще 1456 получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В период с мая 2014 года по март 2018 года... в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 - раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых - 348", - заявили в ведомстве.

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В министерстве отметили, что приведенные данные касаются только подконтрольной Украине территории Донбасса. Количественные данные о жертвах и пострадавших от мин и ВОВ на оккупированной территории отсутствуют.

Напомним, что за все время войны на Донбассе в результате подрывов погибли 2558 человек.