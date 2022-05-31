«Все легли». На Донбассе украинские защитники уничтожили большое подразделение «вагнеровцев» — перехват СБУ 31 мая, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские военные уничтожили большое подразделение «вагнеровцев» на Донбассе, после ликвидации такой элитной части «рядовые» российские оккупанты боятся воевать, об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ.

Война России против Украины — главные события 31 мая

«Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации», — сказал оккупант своей жене.

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В ответ женщина ему сказала: «Пошли они нах*й со своей армией».

26 апреля стало известно, что в Луганской области близ Попасной бойцы 24-й ОМБр уничтожили отряд компании Лига (бывшая Вагнер).

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