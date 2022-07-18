Бои на Донбассе: ВСУ отразили несколько вражеских штурмов, оккупанты с потерями отошли — Генштаб

18 июля, 07:14
Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении вражеские подразделения произвели обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других.

Об этом сообщает Генштаб.

Оккупанты пытаются вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное и Серебрянка украинские военные успешно отбили.

Видео дня
Читайте также:
РФ делает ложные заявления об «успехах» в Украине, чтобы поднять моральный дух оккупантов — Минобороны Британии

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС.

Оккупанты пошли на штурм в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имели и отошли. Нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.

Читайте также:
Планы врага. Зачем РФ брала паузу в атаках на Донбассе, чего ждать дальше и какие сценарии войны обсуждают в мире

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки.

Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские военные отразили. Захватчики с потерями отошли.

Армия РФ задействовала средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Штурм Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Путин и его силы. Что меняется для армии России — три главных аспекта

В прошлый раз я задался вопросом, сможет ли Украина победить, и ответил, что да, хотя еще не ясно, удастся ли ей это. Сейчас хочу подробнее остановиться на том, что привело меня к такому выводу

17 июля, 22:39
Мнения
Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

17 июля, 22:00
Мнения
Квинтет Стефана — это первая группа взаимосвязанных галактик, обнаруженная человечеством (Фото:NASA, ESA, CSA, and STScI)
Переворот сознания /
Что именно мы видим на первых снимках, сделанных революционным телескопом имени Джеймса Уэбба
17 июля, 08:45
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X