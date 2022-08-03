Бои на Донбассе: украинские силы отбросили оккупантов на трех направлениях — Генштаб 3 августа, 08:00 На Донбассе ВСУ отбросили оккупантов на трех направлениях (Фото:Генштаб)

В Донецкой области российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Бахмутском направлении.



Как сообщает Генштаб, на этом направлении с целью вытеснения украинских подразделений с занятых рубежей оккупанты вели артиллерийский огонь в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опытное. Нанесли авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

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Войска РФ вели наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имели и отошли. Такая же ситуация на направлениях Владимировка — Яковлевка и Семигорье — Кодема.

На направлениях Владимировка — Соледарь и Покровское — Бахмут боевые действия продолжаются.

На направление Возрождение — Кодема и Доломитное — Семигорье украинские военные нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении армия РФ обстреливала район Авдеевки. Пыталась улучшить тактическое положение, но отошла с потерями.

В направлении Северска оккупанты вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Вели воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Чаривного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

Для противодействия техническим средствам разведки оккупанты развертывают средства радиоэлектронной борьбы.

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