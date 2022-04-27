Уничтожили пять танков и сбили ракету. На Донбассе ВСУ отбили шесть атак российских оккупантов — штаб ООС

27 апреля, 22:20
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили шесть атак оккупантов, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

«В течение текущих суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага», — говорится в сообщении.

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В частности, ВСУ уничтожили:

  • 5 танков;
  • одну артиллерийскую систему;
  • 21 единицу бронированной техники;
  • одну боевую бронированную машину;
  • один автомобиль;
  • одну зенитную установку.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/358880422933941&show_text=true&width=500

Всего по данным Генштаба, РФ потеряла в Украине около 22,4 тысяч своих солдат и более 6,2 тысяч единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/R-TAfppaEHQ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

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