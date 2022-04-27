Уничтожили пять танков и сбили ракету. На Донбассе ВСУ отбили шесть атак российских оккупантов — штаб ООС
Украинский военный (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили шесть атак оккупантов, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Война России против Украины — главные события 27 апреля
«В течение текущих суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага», — говорится в сообщении.
В частности, ВСУ уничтожили:
- 5 танков;
- одну артиллерийскую систему;
- 21 единицу бронированной техники;
- одну боевую бронированную машину;
- один автомобиль;
- одну зенитную установку.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», — добавили в пресс-центре.
Всего по данным Генштаба, РФ потеряла в Украине около 22,4 тысяч своих солдат и более 6,2 тысяч единиц техники.
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