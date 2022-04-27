Уничтожили пять танков и сбили ракету. На Донбассе ВСУ отбили шесть атак российских оккупантов — штаб ООС 27 апреля, 22:20 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили шесть атак оккупантов, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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«В течение текущих суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага», — говорится в сообщении.

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В частности, ВСУ уничтожили:

5 танков;

одну артиллерийскую систему;

21 единицу бронированной техники;

одну боевую бронированную машину;

один автомобиль;

одну зенитную установку.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

Всего по данным Генштаба, РФ потеряла в Украине около 22,4 тысяч своих солдат и более 6,2 тысяч единиц техники.

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