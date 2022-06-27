ВСУ остановили несколько наступлений оккупантов на Донбассе и обезвредили вражескую ДРГ — Генштаб

27 июня, 09:00
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ВСУ остановили несколько наступлений оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

ВСУ остановили несколько наступлений оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево. Удар авиации РФ зафиксирован возле Покровского.

Об этом сообщает Генштаб.

Украинские военные обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового.

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Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено. Оккупанты отошли.

Армия РФ проводит обустройство новых позиций, в том числе блокпостов в районе Николаевки.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка.

https://www.youtube.com/embed/dSjMO8v10AA

Вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка.

Вблизи Марьинки украинские военные снова подавили в зародыше попытку врага пойти вперед.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Диверсионные группы Война России против Украины Русские диверсанты ДРГ

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