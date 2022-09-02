Тяжелые бои на Донбассе. Украинские военные остановили наступление оккупантов на нескольких направлениях — Генштаб 2 сентября, 07:23 На Донбассе украинские военные остановили оккупантов на нескольких направлениях (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

На Донецком направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Краматорском и Новопавловском направлениях пытаются улучшить тактическое положение, обстреливают украинские войска. Пытаются сковывать действия подразделений Сил обороны и не допустить их переброски на другие направления.

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На Краматорском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Веселое. Авиация РФ нанесла удар в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении зафиксировали обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка. Вражеская авиация нанесла удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковлевка.

Подразделения Сил обороны отразили вражеское наступление по направлениям населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.

На Авдеевском направлении захватчики вели огонь в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опытное, Водяное, Тоненькое, Первомайское, Карловка.

Украинские войска успешно отразили наступление подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия армии РФ в направлениях населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.

На Новопавловском направлении из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня были обстреляны районы населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Новомайорск, Нескучное. Активных наступательных действий оккупанты не вели.

На Запорожском направлении активных наступательных действий вражеские подразделения не совершали.

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